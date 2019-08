Cade nei boschi della Valnure, 57enne ferito in modo serio. Intervento del soccorso alpino

E’ stato necessario l’intervento di quattro squadre del soccorso alpino, tre di Piacenza e una di Santo Stefano, per recuperare un 57enne rimasto seriamente ferito nel primo pomeriggio di mercoledì 7 agosto in seguito a una caduta nei boschi della Valnure.

L’uomo stava scendendo da Fontana Gelata in direzione della strada Provinciale quando, per cause da accertare, è avvenuto l’infortunio. Sul posto è giunta anche l’ambulanza di Farini. Il ferito, fortunatamente, non è in pericolo di vita.