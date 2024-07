Monte Moria, si smarrisce durante un’escursione: il soccorso alpino la recupera

Era partita dal rifugio con l’idea di compiere un’escursione, ma a metà del percorso ha smarrito il sentiero e non è più stata in grado di proseguire.

È stata recuperata dal Soccorso Alpino la 58enne rimasta bloccata sul monte Moria nella prima mattinata di mercoledì 24 luglio.

La donna, originaria del Cremonese, non riuscendo più ad orientarsi ha telefonato al 118, che a sua volta ha allertato i tecnici del Soccorso Alpino Monte Alfeo.

Una volta localizzata, la 58enne – in buone condizioni di salute – è stata ricondotta al rifugio.