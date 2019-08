Niente vacanze per gli alpini: “Lavori in corso all’Arena Daturi”

Il caldo di agosto non ferma gli alpini della sezione di Piacenza che, proprio in questi giorni, sono impegnati nella cura dell’Arena Daturi. “All’inizio di settembre l’area tornerà ad essere frequentata dalle scuole – fa sapere il capogruppo della sezione alpini di Piacenza Gino Luigi Acerbi -, e non dimentichiamo che tra non molto l’Arena Daturi ospiterà la Marcia del sorriso: motivo per il quale ci stiamo mettendo avanti coi lavori”.

Dallo sfalcio dell’erba alle più disparate operazioni di manutenzione: le penne nere sono in prima linea anche quando si tratta di ospitare eventi e associazioni.

