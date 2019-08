Appello di Avis per raccolta sangue e plasma: “Donate prima di partire per le vacanze”

“Prima di partire per le vacanze donate il sangue”. E’ l’appello lanciato da Avis ai piacentini. In vista delle ferie di agosto si rende necessario ricordare ai donatori di compiere questo gesto di altruismo prima di godersi il meritato riposo estivo. Mentre a giugno si è registrato un aumento della raccolta infatti, a luglio è iniziato il calo e per questo mese ci si aspetta un ulteriore diminuzione. Il presidente dell’associazione Leonardo Fascia ricorda che “la donazione effettuata in questi giorni potrebbe consentire di far fronte ad eventuali emergenze”. I dati al 31 luglio confermano un trend parzialmente costante nella raccolta di donazioni rispetto all’anno precedente. I donatori sono 9mila sul territorio piacentino e ammontano a 15mila le unità di sangue raccolte. Più in generale occorre incentivare, anche nei prossimi mesi, la raccolta di plasma.

Possono donare tutti coloro tra i 18 e i 65 anni in buona salute. “Donare durante l’estate garantisce la continua disponibilità di sangue nei mesi di caldo eccessivo” – ricorda Avis.