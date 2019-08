Scontro tra due auto nel primo pomeriggio di lunedì 12 agosto in via Allende a Castel San Giovanni, in direzione Pievetta. I due mezzi, che procedevano in senso opposto, si sono strisciati sulle fiancate. Nessun ferito, anche se per estrarre una persona si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

