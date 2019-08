Spavento sulla Val Nure, si ribalta il rimorchio di un trattore. Nessun ferito

Non ha avuto fortunatamente conseguenze per le persone l’incidente stradale che si è verificato nel primo pomeriggio di martedì 13 agosto sulla provinciale della Val Nure, all’altezza della rotonda per Turro. Il rimorchio di un trattore agricolo si è ribaltato, danneggiando il guard-rail e la pista ciclabile. Sul posto è intervenuta la polizia municipale.

