La pioggia di milioni sfiora Piacenza, centrato a Lodi il 6 da oltre 200 milioni

Una autentica pioggia di milioni di euro che ha sfiorato Piacenza e che ha fatto la felicità di un fortunatissimo giocatore del Superenalotto. E’ stato centrato a Lodi, con l’estrazione di martedì 13 agosto, il 6 che mancava da oltre un anno e che ha consentito al misterioso vincitore di assicurarsi la bellezza di 209 milioni di euro, il jackpot maturato in settimane e settimane di giocate a caccia di un premio divenuto il più alto mai erogato tra le lotterie mondiali. La schedina da 2 euro, giocata in maniera del tutto casuale e stampata dal sistema automatico in dotazione ai punti Sisal, è stata giocata al Bar Marino dove ieri, in serata, sono scattati brindisi e festeggiamenti.

