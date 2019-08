Star su YouTube: è piacentino il Giargiana del “Milanese imbruttito”

La erre moscia non tradisce le origini piacentine. I ghirigori floreali della camicia e i peli che spuntano dal petto incorniciano un look semplice ma estroso. La barba incolta nasconde una timidezza che se ne va solo con la battuta sempre pronta. Nome e cognome: Valerio Airò. Professione: comico. Segni particolari: il volto inconfondibile del “Giargiana” del Milanese Imbruttito, ovvero quel personaggio noto a tutto il popolo del web (giovani o anziani poco importa) che, nel celebre format su YouTube, risulta estraneo al tipico modo di vivere milanese, contraddistinguendosi per l’accento, l’abbigliamento o il comportamento (a Piacenza, forse, potrebbe essere tradotto in “arius”). Una figura quasi mitologica, diffusa nei video sui social network con oltre un milione di visualizzazioni, che viene interpretata proprio dal 27enne piacentino.

Ma Airò non è solo il “Giargiana”. Anzi, è molto di più: è un giovane che ha trasformato una dote – quella di saper far ridere – in una professione, esibendosi in numerosi club del Nord Italia, dirigendo artisticamente la rassegna “Comedy at Baciccia”, collaborando con Il Terzo Segreto di Satira, prendendo parte al film “Si muore tutti democristiani”, partecipando – fra le altre cose – a Zelig Tv e “B come Sabato” su Rai2.