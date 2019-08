Inquietante fatto di sangue a Santimento, parte una coltellata: uomo in gravi condizioni

Sono ancora tutti da delineare i contorni di un gravissimo fatto di sangue avvenuto poco dopo e 13 di sabato 17 agosto, in località Santimento, nel comune di Calendasco. Per motivi ancora sconosciuti, un uomo sarebbe stato ferito gravemente da una coltellata dopo una lite. Sul posto sono accorsi gli uomini del 118 di Castel San Giovanni e della Croce Rossa di San Nicolò. Ancora non si conoscono le condizioni del ferito. Sul posto anche i carabinieri della stazione di San Nicolò.

