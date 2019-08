Degustazioni e concerti per il Valtidone Wine Fest: si parte il 1° settembre

La più grande rassegna del vino piacentino, entrata a tutti gli effetti negli appuntamenti clou non solo della Valtidone ma di tutta la provincia, è pronta a “stappare le bottiglie” nei weekend del mese di settembre. Si tratta del Valtidone Wine Fest che, oltre alle degustazioni di vino (ortrugo, gutturnio, malvasia e passito) e prodotti tipici, ha in serbo concerti, cene, ed eventi di intrattenimento. Il tutto in località suggestive della Valtidone. Il Valtidone Wine Fest, giunto alla sua decima edizione, si aprirà domenica 1° settembre a Borgonovo, per poi proseguire a Ziano (8 settembre), a Nibbiano in Alta Valtidone (15 settembre) e Pianello (22 settembre).

