Valtidone Wine fest: ortrugo e chisöla, festa a Borgonovo. Domenica replica a Ziano

A Borgonovo è tempo di ortrugo e chisöla. Da questa mattina il paese anello di congiunzione tra bassa e alta Valtidone ospita la 15° edizione del festival del vino, Valtidone Wine fest, abbinato alla 58° sagra della focaccia con i ciccioli, la chisöla de.co. Agli stand della Pro loco, animatori della sempre gettonatissima sagra, i volontari sono al lavoro senza sosta per distribuire migliaia di porzioni dell’appetitosa focaccia. Lungo via Roma sono invece presenti una ventina di cantine vitivinicole che partecipano al Wine fest e che a Borgonovo hanno portato il prodotto principe, l’ortrugo, e non solo. A trionfare, durante la terza edizione del concorso promosso da Coldiretti, è stato l’ortrugo frizzante dei fratelli Piacentini di Ziano. Tutt’attorno Borgonovo ospita mostre di fotografia, una rassegna di Vespa e moto d’epoca, e poi ancora ballerini, artisti di strada, musica, visite guidate. Le degustazioni proseguiranno fino a stasera. “Una festa di tutto il territorio” ha detto la sindaca Monica Patelli.

Domenica prossima si replica a Ziano.

FOTO MASSIMO BERSANI