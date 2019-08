Intrusione in una ditta di Cortemaggiore: ignoti tagliano la rete di cinta

Indagini in corso

Nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 luglio, una pattuglia di Metronotte Piacenza è intervenuta in seguito ad un allarme scattato in una ditta di impianti fotovoltaici di Cortemaggiore. Le guardie si sono immediatamente recate sul posto dopo la segnalazione partita dalla centrale operativa e hanno constatato che una parte della rete di cinta presentava un taglio di circa un metro: anomalia non riscontrata durante un’ispezione precedente).

In pochi minuti sono giunti sul luogo anche i carabinieri di Villanova che, insieme agli agenti di Metronotte Piacenza, hanno verificato la presenza di un ulteriore passaggio con sbocco nei campi adiacenti mai notato nelle precedenti ronde ispettive. Tutto lascia supporre che vi sia stata un’intrusione nella ditta. Sono in corso le indagini.