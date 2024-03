Oggi a Cortemaggiore la 542esima edizione della Fiera di San Giuseppe

Si inaugura questa mattina alle 10.00 la 542esima edizione della Fiera di San Giuseppe, a Cortemaggiore.

La manifestazione è una celebrazione dell’agricoltura, tra passato e innovazione, e un inno all’enogastronomia a chilometro zero: con la mostra-mercato “Corte food”, il mercato contadino di Campagna Amica, lo stand dei caseifici locali.

Quei caseifici che venerdì sera sono stati i protagonisti della seconda edizione del concorso “Il Grana del Magnifico”. La giuria tecnica ha premiato per l’edizione 2024: il prodotto della Società Agricola Cooperativa Santa Vittoria di Carpaneto per la categoria 16-18 mesi e il prodotto della Società Cooperativa Croce Grossa di Mercore di Besenzone per la categoria 20-22 mesi (riserva).

Tra gli appuntamenti di oggi: visite guidate alla scoperta delle bellezze architettoniche del paese magiostriono, a cura della professionista Chiara Belloni, alle 10.00 e alle 15.00, la dimostrazione del funzionamento del goweil, macchinario per la realizzazione di balloni d’insilato alle 15.00 in piazza Cinquecentenario, l’attività per bambini dalle 15.00 con il laboratorio di cucina di Master Kids e il gioco degli scacchi del Circolo Scacchistico Supercortemaggiore.

L’intrattenimento, con cocktail bar e dj set, è affidato ai Los Locos. La sala riunioni della filiale della Banca di Piacenza accoglie una mostra collettiva e una mostra fotografica. Non mancano bancarelle e creativi, così come le attrazione del luna park.

Fino alle 19.00, grazie all’Associazione Templari d’Italia rimane straordinariamente aperta la Chiesa dell’Annunziata, a servizio del convento dei frati, chiusa ai fedeli dallo scorso 4 ottobre.