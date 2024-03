Cortemaggiore, incidente lungo la provinciale: auto nel canale e conducente ferito

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di lunedì 25 marzo lungo la strada provinciale 462 R della Val d’Arda, nel comune di Cortemaggiore. Per cause ancora da accertare, un’auto ha perso il controllo finendo nel canale che delimita la carreggiata: il conducente, ferito in modo serio (anche se non in pericolo di vita) è stato soccorso da un mezzo della Pubblica Assistenza, con i sanitari intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco di Fiorenzuola.