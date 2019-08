Instabilità e rovesci: temporali da oggi sul Piacentino. Allerta meteo della Protezione civile

Temporali in arrivo nella giornata di venerdì 23 agosto, per due giornate di instabilità tra sole e pioggia. Una perturbazione meteorologica porterà sul Piacentino “la formazione di un’area di bassa pressione sul Tirreno centrale in lento spostamento verso nord-est, che condurrà alla formazione di una instabilità di intensità medio-forte: tradotto, son attesi rovesci anche di carattere temporalesco”. Lo spiega l’allerta meteo n. 77 della Protezione civile della regione Emilia-Romagna.

Si tratta di “fenomeni che risulteranno più concentrati sul settore appenninico e sulla pianura centro-orientale, con una tendenza di stazionarietà prevista per le successive 48 ore”.

Un anticipo di week-end segnato dal brutto tempo, che non dovrebbe però compromettere completamente il fine settimana, nel quale sprazzi di sole e bel tempo dovrebbero alternarsi alle formazioni nuvolose. Le temperature massime non dovrebbero superare il 28-30 gradi.