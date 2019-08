Sottopasso ferroviario di Castello, al via la bonifica da ordigni bellici

A breve partirà la bonifica dell’area sulla quale verrà realizzato il sottopasso alla stazione dei treni di Castel San Giovanni. Sarà un’opera propedeutica, quella della bonifica da ordigni bellici, in attesa dell’avvio dei lavori per la costruzione vera e propria del sottopasso. La bonifica del terreno è un passaggio obbligato, che Rete Ferroviaria Italiana deve effettuare prima di dar via al cantiere.

