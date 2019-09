Sopralluogo sospeso. La criminologa Bruzzone: “Abitazione di Sebastiani in condizioni indicibili”

“Non credo che la ragazza sia entrata in questa abitazione viste le condizioni a dir poco indicibili, Massimo Sebastiani ha fatto un salto di qualità andando a vivere nei boschi. E’ impressionante. Se l’abitazione è un riflesso della mente bisogna essere preoccupati”. Queste le parole della psicologa forense e noto volto televisivo Roberta Bruzzone (consulente dell’avvocato Mauro Pontini, difensore dell’operaio 45enne accusato di omicidio e occultamento dil cadavere in merito alla scomparsa di Elisa Pomarelli) all’uscita dall’abitazione di Campo Grande di Carpaneto dove abita lo stesso Sebastiani. La casa è stata oggetto per tutta la mattinata del sopralluogo dei Ris, alla caccia di tracce della stessa Elisa e di indizi che possano indirizzare le indagini.

