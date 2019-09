Avviato il sopralluogo dei Ris a Campo Grande. Si cercano indizi nella casa di Massimo Sebastiani

E’ partito nella mattinata di lunedì 2 settembre il sopralluogo degli specialisti del Ris nella abitazione di Massimo Sebastiani a Campo Grande di Carpaneto, per approfondire gli esami sia all’interno, sia all’esterno della casa. L’attenzione degli investigatori si concentra anche sul pollaio e su eventuali residui di combustione. Gli inquirenti effettuano un sopralluogo di “accertamenti tecnici non ripetibili”, cioè esami che possono alterare lo stato delle cose. Per questo motivo è necessaria la presenza di un difensore. Nominato l’avvocato Mauro Pontini del foro di Piacenza, che ha provveduto a dare un incarico come consulente di parte alla psicologa forense Roberta Bruzzone.

Un sopralluogo conseguente alla svolta nelle indagini data dalla procura, con l’intenzione di non indagare più per sequestro di persona, ma per omicidio volontario e occultamento di cadavere.