Scontro tra due auto in strada Agazzana. Disagi ma nessun ferito

Incidente stradale verso le 14 di martedì 3 settembre in strada Agazzana, all’altezza del bivio per La Verza. Due auto si sono scontrate e una è finita nel fosso a lato della carreggiata. Fortunatamente non si registrano feriti. A bordo di uno dei due mezzi erano presenti alcuni minori. Disagi al traffico. Sol posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e una squadra di “Sicurezza e ambiente” per operazioni di ripristino della carreggiata.

