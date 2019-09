La mamma di Sebastiani: “Non voglio sentire parlare di omicidio, Massimo teneva troppo a Elisa per farle del male. Spero siano vivi”

La signora Carla, mamma di Massimo Sebastiani, conosce bene Elisa Pomarelli. Tante volte l’ha vista nella loro piccola azienda agricola ai Pallastrelli di Castellarquato. “Io non ci credo all’accusa di omicidio – dice – sono cose che non voglio neanche sentire. Come fanno a dirlo se mio figlio e quella ragazza non si trovano? Finché non saltano fuori non si può dire nulla. Mio figlio non può aver fatto del male a quella ragazza, ci teneva troppo”. Massimo ed Elisa sono spariti nel nulla domenica 25 agosto dopo un pranzo consumato in collina.

