Arrivano gli alpini: “Bandiera tricolore” con Libertà dal 7 settembre

Tanti piacentini negli ultimi giorni si sono imbattuti nelle operazioni di imbandieramento della città ad opera degli alpini. I tricolori appesi ai pali della luce e nelle vie del centro sono un segnale di accoglienza per le penne nere che parteciperanno al Raduno del Secondo Raggruppamento degli alpini di Emilia Romagna e Lombardia in programma per la prima volta a Piacenza il 19 e 20 ottobre 2019.

Chi volesse appendere una bandiera alla finestra o al balcone della propria abitazione in segno di accoglienza degli alpini può approfittare dell’iniziativa “Bandiera tricolore” lanciata di Libertà: da sabato 7 settembre sarà possibile acquistare il quotidiano con la bandiera al prezzo di 5 euro, i tricolori a disposizione dei lettori sono 5mila.

Il fine settimana che sta per arrivare sarà occasione per godersi un antipasto del Raduno in programma a ottobre. A Cortemaggiore dal 6 all’8 settembre è in programma la 68esima edizione della Festa Granda che consiste nell’annuale incontro di tutti gli alpini della provincia. Sabato 7 a Piacenza è in programma il consiglio nazionale dell’Ana a Palazzo Mercanti con il presidente Sebastiano Favero, un altro segnale di amicizia degli alpini nei confronti della città di Piacenza.