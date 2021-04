Da oggi con Libertà la bandiera tricolore da esporre alle finestre e ai balconi

In vista del 25 aprile, Festa della Liberazione, i lettori di Libertà potranno trovare da oggi (venerdì 23 aprile) in tutte le edicole la bandiera italiana.

Il tricolore sventolava lungo le strade delle città liberate il 25 aprile 1945: a distanza di 76 anni l’auspicio è che l’anniversario di quest’anno, che non potrà essere celebrato con cortei e raduni a causa della pandemia, sia sottolineata in modo corale con l’esposizione della bandiera da finestre e balconi. L’iniziativa è stata suggerita da un lettore di Libertà, che nei giorni scorsi ha già compiuto il gesto in occasione dell’anniversario della battaglia di Monticello, e rilanciata da Pietro Visconti direttore di Libertà. Già stamattina da alcune finestre della città spuntano tricolori. E’ un simbolo di memoria e di speranza: ricordare l’anniversario della Liberazione dall’occupazione nazifascista e anche uscire da questi mesi drammatici di pandemia.

La nostra bandiera ha ben 224 anni di storia. Venne adottata per la prima volta il 7 gennaio 1797 come emblema della Repubblica Cispadana, a bande orizzontali e con il rosso in alto.