Con l’intervista al direttore Gian Luca Rocco riparte “Lo Specchio di Piacenza”

Questa sera, martedì 1° ottobre, alle 20.30 su Telelibertà torna a battere forte il cuore di “Lo specchio di Piacenza”, format ideato e condotto da Nicoletta Bracchi.

Dopo gli eccellenti riscontri ricevuti nella scorsa stagione, il programma riprende il suo percorso, pronto a raccontare storie di volti noti e meno noti della realtà piacentina. Un viaggio che mette al centro della scena le persone, esplorando non solo la loro notorietà, ma anche i loro lati più intimi e meno conosciuti.

Ad inaugurare questa nuova serie di puntate sarà un ospite d’eccezione: Gianluca Rocco, nuovo direttore di Libertà che proprio oggi firma la sua prima copia del quotidiano. Nato a Genova, ma ormai milanese d’adozione, Rocco ha scelto Piacenza come nuova casa e luogo di lavoro, portando con sé un’esperienza giornalistica di altissimo livello. Professionista dal 2004, Rocco ha alle spalle una lunga carriera che lo ha visto impegnato prima nell’edizione genovese de “Il Giornale” e successivamente all’agenzia radiofonica Agr. Tuttavia, è in Mediaset che ha maturato gran parte della sua carriera, trascorrendo ben 19 anni in diversi ruoli di responsabilità, l’ultimo dei quali nell’ufficio centrale di Newsmediaset, dove ha coordinato le redazioni di Studio Aperto e Tg4.

Il programma, che si è imposto come uno degli appuntamenti più seguiti di Telelibertà, continua a distinguersi per la capacità di testimoniare le passioni dei suoi ospiti, rendendo ogni puntata un ritratto autentico e coinvolgente della “piacentinità”.