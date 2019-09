Undicesimo giorno di ricerche, questa sera fiaccolata per Elisa. Domani vertice in prefettura

Ancora una giornata, quella di ieri, senza particolari colpi di scena. Anche se un nuova traccia olfattiva percepita dai cani ha alzato il livello di attenzione nelle ricerche di Elisa Pomarelli e Massimo Sebastiani, dei due non ci sono ancora tracce che possano far capire cosa sia successo e soprattutto che permettano di ritrovarli. Le squadre – coadiuvate dai carabinieri dei XIII reggimento di Gorizia, sono concentrate nelle zone di Sariano di Gropparello e di Morfasso. Passato al setaccio anche il parco provinciale. Oggi è l’undicesimo giorno di ricerche e per domani è atteso un nuovo vertice in prefettura per fare il punto della situazione.

Nella serata di oggi, giovedì 5 settembre, è prevista una fiaccolata di solidarietà per Elisa – organizzata dagli amici e approvata dalle sorelle – che prenderà il via alle 20 dalla abitazione dei genitori in via Berzolla ed è aperta a tutti quanti vorranno manifestare vicinanza alla famiglia per la scomparsa della 28enne.