Amianto lasciato in un campo e rifiuti buttati a bordo strada

Inciviltà senza fine nella zona di Castelsangiovanni.

Lastre di amianto, pericolose per la salute umana e per l’ambiente, sono state trovate a Costa Rosa, nel bel mezzo di un campo. A segnalarle è stato lo stesso proprietario del fondo che ora, data l’impossibilità di risalire all’autore della discarica, potrebbe essere costretto a pagare di tasca propria il costoso smaltimento.

E’ stato invece individuato e multato (166 euro) dalla polizia locale il castellano che ha svuotato casa da rifiuti e cianfrusaglie, ma, anziché buttare il tutto come prescritto, lo ha abbandonato a lato della strada, a Bosco Tosca, vicino alle campane del vetro.

