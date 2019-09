Ferite troppo gravi, non ce l’ha fatta il motociclista ferito a Incrociata

Non ce l’ha fatta il motociclista di 42 anni rimasto gravemente ferito lo scorso 31 agosto in un incidente stradale in località Incrociata quando si era scontrato con un’auto. In sella con lui c’era la compagna 28enne rimasta ferita in maniera grave. Il 42enne, che abitava in località Boscone, era stato condotto in elicottero a Parma in condizioni disperate e per un’intera settimana ha lottato tra la vita e la morte a causa dei traumi ricevuti.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà