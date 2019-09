Due automobilisti al giorno pizzicati al telefono. Multe da 176 euro

Due sanzioni al giorno per l’uso del cellulare alla guida elevate dalla polizia municipale di Piacenza nel solo 2019. Un dato che la campagna di sensibilizzazione “Ama la tua città” – promossa dall’amministrazione comunale per dire No all’uso del cellulare mentre si è alla guida di un veicolo -cerca di abbassare.

La sanzione prevista nel caso di guida al cellulare è di 165 euro (o 115,50 euro se pagata entro cinque giorni), oltre alla decurtazione di 5 punti della patente. Questo vale anche nei casi in cui il guidatore sia fermo allo stop o al semaforo, considerando che in queste situazioni l’auto non si trova in sosta, ma è in marcia. Inoltre, in caso di recidiva negli ultimi due anni è prevista la sospensione del documento di guida da uno a tre mesi.

“L’uso di apparecchi come smartphone o tablet mentre si è alla guida di un veicolo – sottolinea l’assessore alla Sicurezza urbana, Luca Zandonella – è molto pericoloso, perché causa distrazione. Il semplice abbassamento degli occhi per guardare lo schermo di un telefono, anche se per pochi secondi, distoglie l’attenzione dalla strada per decine di metri. Questo illecito comportamento, purtroppo sempre più diffuso, è concordemente riconosciuto e confermato anche dagli ultimi dati Istat come una delle principali cause di incidenti stradali. Contrastare la pessima abitudine dell’uso del telefonino mentre si sta guidando significa tutelare non solo i conducenti e i loro passeggeri ma tutti gli utenti della strada che sempre più spesso subiscono danni per la distrazione altrui”.

La campagna di sicurezza stradale prevede una serie di controlli mirati nelle varie zone anche con pattuglie in abiti civili e una serie di manifesti posizionati, in questi giorni, sulle strade di maggior scorrimento per richiamare l’attenzione degli utenti della strada sul rischio di utilizzare il telefonino in macchina, la cui immagine grafica è inequivocabile: auto + telefonino = crash”.