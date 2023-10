Taser alla polizia municipale: via libera a sperimentazione su due agenti entro fine anno

All’unanimità oggi in consiglio comunale l’approvazione del regolamento per l’introduzione del taser nella dotazione della polizia locale. Tutti favorevoli a dare il via libera ai sei mesi di sperimentazione della pistola a impulsi elettrici di cui dotare due agenti del corpo di via Rogerio scelti su base volontaria e appositamente formati: verrà costituito un gruppo di dieci operatori che seguiranno un corso di formazione del produttore del dispositivo, l’obiettivo è averlo in uso entro fine anno. La pistola elettrica è collegata a una bodycam collocata sull’agente, che si accende automaticamente e fa partire un segnale di alert alla centrale operativa, al fine di garantire utente e operatore.

