Scontro tra tre auto nella notte in autostrada A1, un ferito gravissimo

Incidente nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 settembre sulla autostrada A1 in direzione Milano all’altezza del Palabanca. Tre auto si sono scontrate e il bilancio è di 4 feriti di cui uno gravissimo trasportato all’ospedale di Parma in eliambulanza. Durante le operazioni di soccorso il tratto di carreggiata è rimasto chiuso e si sono formati circa 2 km di coda, con uscita obbligatoria a Fiorenzuola e con rientro in A1 a Piacenza Sud.

Altro percorso alternativo per chi è diretto a Milano: all’altezza di Fiorenzuola prendere la A21 direzione Brescia, poi la A4 direzione Milano.

