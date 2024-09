Autotreno senza controllo sull’A1, sfonda il guard rail e invade la corsia opposta

Autotreno fa salto della corsia in autostrada oggi, 5 settembre, e sfonda il guard rail in cemento. È accaduto sull’A1 al chilometro 89. Il mezzo proveniva da Fiorenzuola ed era diretto a Sud quando il conducente ne ha perso il controllo e, per cause da chiarire, ha invaso la corsia opposta. Miracolosamente il mezzo pesante non ha travolto altri veicoli. L’autotrasportatore è rimasto leggermente ferito.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Fidenza e Fiorenzuola oltre a un’ambulanza e un’automedica da Fidenza e a due pattuglie della Polstrada di Guardamiglio.