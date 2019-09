Nello zaino di Sebastiani in fuga c’erano anche 620 euro in monetine

La sera del 25 agosto 2019, Massimo Sebastiani fu avvistato da un’amica mentre percorreva a piedi la strada provinciale che da Sariano conduce a Gropparello. In base alla testimonianza della donna, il 45enne operaio aveva con sé uno zaino. All’interno gli inquirenti hanno trovato un coltellino e monete per circa 620 euro. Ecco cosa aveva preparato per la fuga il tornitore che poche ore prima Sebastiani aveva ucciso Elisa Pomarelli, la 28enne che frequentava da tre anni e di cui si era invaghito ma che non corrispondeva i suoi sentimenti. Il delitto è avvenuto nel pollaio che i due avevano costruito insieme vicino all’abitazione di Sebastiani a Campogrande di Carpaneto. All’interno dell’abitazione, durante il sopralluogo dei Ris erano state notate numerose monetine sparse in tutta la casa.

