Ripristinata la chirurgia a sette giorni. La guardia medica resta reperibile

“Quando riavremo la guardia medica chirurgica all’ospedale di Castelsangiovanni? E i posti di chirurgia a sette giorni sono stati ripristinati?”. Sono le domande che alcuni castellani e utenti dell’ospedale unico della Valtidone sollevano con riferimento alla guardia medica chirurgica, che da luglio era stata sostituita da un servizio di reperibilità dopo la temporanea chiusura, dal 1° luglio al 1° settembre, della chirurgia a sette giorni.

L’Ausl precisa: “I posti letto di chirurgia a sette giorni sono stati ripristinati come prima dell’estate. La guardia medica chirurgica per il momento continuerà a funzionare come reperibilità, ma con la presenza in ospedale a Castelsangiovanni del medico chirurgo, reperibile sia il sabato che la domenica mattina”.