Tragedia a Fiorenzuola: finisce nel canale e si schianta contro un terrapieno. Muore una 23enne

E’ un’autentica tragedia quella avvenuta nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 settembre a Fiorenzuola, in località strada degli Orsi. Una ragazza del 1996, di origine romena, per cause ancora da chiarire è finita fuori strada con la sua auto, precipitando in un canale che delimita la carreggiata. Stando a una prima ricostruzione la giovane all’interno dell’abitacolo avrebbe sbattuto violentemente contro un terrapieno in cemento.

A trovarla senza vita intorno alle 8 del mattino è stato un automobilista di passaggio, che ha subito chiamato i soccorsi. L’incidente pare sia avvenuto diverse ore prima. Sul posto sono giunti, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri di Fiorenzuola, anche i sanitari del 118 e l’elisoccorso, con quest’ultimo che però non ha potuto fare altro che constatare il decesso della 23enne.