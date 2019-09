Schianto in moto sulla provinciale Valnure, centauro d’urgenza al pronto soccorso

Versa in condizioni gravi ma non è fortunatamente in pericolo di vita il motociclista che oggi, domenica 15 settembre, poco dopo mezzogiorno è stato protagonista di una rovinosa caduta.

È accaduto a Farini, lungo la provinciale Valnure: il centauro stava procedendo in direzione Ferriere, quando per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo. Ferite in diverse parti del corpo e traumi che hanno indotto la centrale operativa del 118 di Parma a inviare sul posto il servizio di elisoccorso, oltre agli uomini del distaccamento di Farini. Dopo le prime cure prestate sul posto, il ferito è stato condotto all’ospedale di Piacenza.