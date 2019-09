Tragico scontro tra mezzi pesanti in A1, muore un camionista. Autostrada verso Milano chiusa

E’ purtroppo di un morto il bilancio di uno scontro tra tre mezzi pesanti che si è verificato verso le 6.40 di lunedì 16 settembre sulla carreggiata nord dell’autostrada A1 all’altezza di Pontenure. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.

La carreggiata tra Fiorenzuola e Piacenza, verso Milano, è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso. All’interno del tratto chiuso si sono formati 5 km di coda. Chi da Bologna è diretto a Milano deve uscire a Fiorenzuola ed è possibile rientrare in autostrada all’altezza di Piacenza sud dopo aver percorso la strada statale 9 Via Emilia.

Per le lunghe percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria a Fiorenzuola si consiglia di percorrere la A21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione Brescia e successivamente la A4 Milano-Brescia per Milano.

In alternativa, sempre per le lunghe percorrenze, da Bologna verso Milano, si può percorrere la A22 Brennero-Modena da dove seguire le indicazioni per la A4 verso Milano.

