Con la neonata in braccio ruba in un negozio: 22enne arrestata

I carabinieri hanno arrestato una madre di 22 anni per tentato furto: con in braccio la figlioletta di due mesi aveva provato a rubare abbigliamento per bambini da un negozio di Castelsangiovanni.

La giovane, pensando di sfuggire ai controlli, aveva nascosto nella borsa porta pannolini: una cuffia da neonato, sette paia di calze da neonato, un golfino da bambina, un completo felpa-pantalone da bambina e un completo 3 pezzi (cuffia, body e pantalone). Una placca antitaccheggio l’ha tradita e quindi è stata fermata dal responsabile del punto vendita.

I carabinieri l’hanno condotta in caserma, perquisita e arrestata per tentato furto.