Frontale tra due auto a Castelvetro, una donna al settimo mese di gravidanza estratta dalle lamiere

Grave incidente oggi, domenica 22 settembre, poco prima delle 12.30 lungo la strada Provinciale 10 a Castelvetro, all’altezza del ponte per Cremona. Due auto, per cause da accertare, sono entrate in collisione frontale. Un impatto molto violento che ha reso molto complicate le operazioni da parte degli operatori del 118 di Piacenza e di Cremona intervenuti sul posto. Incastrata tra le lamiere anche una donna al settimo mese di gravidanze: come ovvio, grande apprensione per le condizioni della donna che è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Cremona. Oltre alla donna, ci sono altri due feriti gravi ma non in pericolo di via. Sul posto anche i vigili del fuoco. Il traffico è stato riaperto ma scorre in maniera molto lenta con lunghe code.

