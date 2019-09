Avis e Pro loco donano alla parrocchia un nuovo defibrillatore

La parrocchia di Castelsangiovanni ha un nuovo un defibrillatore. Dopo che un anno fa alcuni ladri avevano rubato il prezioso apparecchio salva vita in uso all’oratorio, Pro loco e Avis sono scese in campo. Le due associazioni hanno raccolto fondi per acquistare un nuovo apparecchio salvavita che è stato di nuovo posizionato fuori dall’oratorio. Il defibrillatore serve tutta l’area di piazza cardinale Casaroli, visto che il punto in cui è stato posizionato si affaccia sulla piazza di fronte la collegiata.

