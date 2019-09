Nuovi posteggi gratuiti in viale Malta. Restyling per viale Sant’Ambrogio

Nuovi posteggi gratuiti al parcheggio di viale Malta a Piacenza sono stati recuperati grazie ai lavori di riqualificazione del piazzale che si sono da poco conclusi.

“Erano molti anni che non si interveniva su quest’area, che è un punto nevralgico di sosta per l’accesso al centro storico – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Marco Tassi – e, viste le pessime condizioni in cui si trovava, si è deciso di intervenire con una riasfaltatura completa, che oggi permette di restituire alla cittadinanza un parcheggio ordinato e sicuro. L’intervento di sistemazione delle aree perimetrali e la tracciatura della nuova segnaletica ha permesso di realizzare una decina di nuovi posti gratuiti per le auto, a tutto vantaggio della cittadinanza”.

Nuovo asfalto anche per viale Sant’Ambrogio, i cui lavori sono stati realizzati in notturna così da creare meno disagi possibili alla viabilità su un asse strategico per la mobilità urbana. Nei prossimi giorni, al termine dei tempi tecnici di consolidamento del nuovo asfalto, verrà tracciata la nuova segnaletica orizzontale.

“Ringrazio – aggiunge l’assessore Tassi – gli uffici tecnici del Comune e chi ha realizzato i lavori per la disponibilità, l’impegno e la celerità grazie alle quali si è riusciti a completare in breve tempo, e senza incidere negativamente sulla circolazione cittadina, un intervento particolarmente atteso, che prosegue nel piano di riqualificazione e manutenzione di strade e marciapiedi che sta interessando tutta la città”.