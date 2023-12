Viale Sant’Ambrogio, entra in farmacia armato di coltello: rapinatore ruba 1.500 euro

Attimi di terrore in viale Sant’Ambrogio a Piacenza, dove intorno alle 14.20 di questo pomeriggio un rapinatore armato di coltello – con zainetto sulle spalle, mascherina e cappuccio calato sul volto – ha fatto irruzione all’interno della farmacia. “Dimmi subito dov’è la cassa” avrebbe intimato alla dottoressa che in quel momento stava dietro al banco. Quest’ultima, terrorizzata, è comunque riuscita a mantenere la calma. Subito dopo aver arraffato moneta e fondo cassa, il ladro – probabilmente di giovane età e descritto di carnagione chiara – è fuggito in strada facendo perdere le proprie tracce. La polizia è subito intervenuta sul posto con due volanti.

“È la prima rapina a mano armata che subiamo – spiega il titolare, dottor Davide Zacconi. – Il ladro, probabilmente aiutato da un palo, ha agito quando in negozio non era presente nessuno. Poco prima del suo arrivo, infatti, un uomo era entrato in farmacia, salvo poi uscire senza aver fatto acquisti. Qualche secondo dopo è entrato il malvivente, brandendo un coltello dalla lama ricurva, molto simile ad una roncola. Fortunatamente nessuno si è fatto male”.