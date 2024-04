Armato di coltello rapina l’Isola dei tesori: bottino di mille euro

Un’altra rapina a un’attività commerciale all’orario di chiusura serale delle 19.30. È toccato mercoledì 17 aprile all’Isola dei Tesori in via Cerati, negozi di prodotti per animali che è stato preso di mira da un uomo, con il volto coperto, armato di coltello.

Una volta entrato nel market, ha minacciato la commessa per farsi dare il contenuto della cassa. Ottenuto il bottino, poco più di mille euro, il rapintore è fuggito probabilmente a piedi.

La cassiera ha chiamato i carabinieri che sono intervenuti con una pattuglia del Radiomobile avviando le prime indagini.

Se questa volta è stato preso di mira il negozio dell’Isola dei Tesori nella zona di piazzale Torino, un altro punto vendita in città della stessa catena di articoli per animali era stato rapinato un paio di mesi fa. Era il 24 febbraio, al negozio in corso Europa (lato verso via Conciliazione), pressoché identiche le modalità, sempre all’orario di chiusura e sempre con in azione un uomo solitario armato di coltello. Si era presentato alla cassa con il volto coperto minacciando anche in quel caso la commessa per farsi consegnare i soldi, un migliaio di euro, per poi scappare a piedi.