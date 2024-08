Rapina in via Conciliazione: malvivente si fa consegnare il denaro con una siringa

Rapinato il negozio Caddy’s in via Conciliazione a Piacenza. L’episodio è avvenuto ieri (19 agosto) in pieno giorno. Il rapinatore, parzialmente travisato, ha fatto irruzione nell’attività e ha minacciato la cassiera, pare utilizzando una siringa o un oggetto appuntito simile, costringendola a consegnargli il denaro presente in cassa.

Dopo aver ottenuto il denaro, il rapinatore si è allontanato a piedi, facendo perdere le sue tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Piacenza, che hanno avviato le indagini. Le forze dell’ordine stanno esaminando i filmati delle telecamere di videosorveglianza.