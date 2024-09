Cade dal monopattino e batte la testa dopo lo scontro con un’auto: grave un giovane

Sono molto gravi le condizioni del giovane rimasto coinvolto nella tarda mattinata di oggi, martedì 10 settembre, in un incidente stradale alla rotonda tra via Conciliazione e Corso Europa a Piacenza.

Stando alle prime informazioni raccolte il ragazzo, che stava procedendo in sella a un monopattino, è caduto a terra in seguito all’impatto con un’auto in prossimità delle strisce pedonali: il giovane avrebbe quindi battuto violentemente il capo sull’asfalto perdendo conoscenza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Pubblica Assistenza con un’ambulanza e un’automedica del 118: il ragazzo è stato trasportato all’ospedale di Piacenza. Alla polizia locale il compito di ricostruire la dinamica.