Sequestrate 21 borsette contraffatte grazie alla segnalazione dei commercianti

La polizia locale di Piacenza ha sequestrato nella zona del mercato cittadino 21 borsette con griffe di alta moda contraffatte. A esporle, in Chiostri del Duomo, uno straniero che alla vista degli agenti è fuggito. La merce è stata quindi recuperata: si tratta di 21 borsette di famose marche come Gucci, Chanel, Louis Vuitton e Moschino, in alcuni casi falsificate così bene che avrebbero potuto trarre in inganno non solo i potenziali acquirenti, ma anche occhi più esperti.

“Ancora una volta – spiega il comandante, Giorgio Benvenuti – è stata fondamentale la sinergia tra cittadini e forze dell’ordine: alcuni commercianti e un rappresentante di un’associazione di categoria ci hanno segnalato questa distesa a terra di materiale sospetto. Agenti in divisa e in borghese sono accorsi e hanno trovato la merce”.

“L’intervento odierno – rimarca l’assessore alla Sicurezza, Luca Zandonella – si

inserisce nel piano di contrasto al commercio abusivo che l’amministrazione

comunale sta portando avanti sin dal suo insediamento. Ciò a tutela degli esercenti

che rispettano con professionalità e onestà le normative, ma anche in difesa dei

consumatori, che invitiamo a non acquistare prodotti da venditori che non siano

titolari di regolare licenza, per non incentivare l’illegalità e la concorrenza sleale”.

ANCHE DUE ORDINI DI ALLONTANAMENTO

Gli agenti della polizia locale hanno inoltre notificato un Ordine di allontanamento – il terzo, nei suoi confronti, dall’inizio dell’anno – a una donna di circa 60 anni, che chiedeva insistentemente l’elemosina in via Legnano.

Un altro Ordine di allontanamento, risultato essere il quarto a suo carico, è stato emesso

nei confronti di un cittadino senegalese, durante i controlli

condotti dalla nelle aree di parcheggio cittadine: l’uomo è stato

sorpreso dagli agenti nel piazzale di viale Malta, mentre esercitava abusivamente

l’attività di posteggiatore.