Tumori del sangue e linfomi: cure più personalizzate

Calano i nuovi casi di cancro in Italia: duemila in meno rispetto all’anno scorso. Lo dice il Ministero della Salute. Resta comunque alta la preoccupazione per un fenomeno che viene definito “la nuova peste” del secolo. Migliorano comunque le cure e, grazie alla ricerca, vengono introdotte nuove terapie per migliorare la qualità di vita e la sopravvivenza dei pazienti. Anche gli ematologi emiliano romagnoli e lombardi hanno fatto il punto della situazione durante il convegno regionale della Società Italiana di Ematologia che si è tenuto il 24 settembre nell’auditorium del campus di Crèdit Agricole di Piacenza. “Si va verso cure sempre più personalizzate e studiate per i malati” – spiega Antonio Cuneo, docente di Ematologia presso l’università di Ferrara.

© Copyright 2019 Editoriale Libertà