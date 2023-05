Al Farnese raccolti 10mila euro contro il cancro. “Senza Airc non ci sarebbe ricerca”

Dalla cena a palazzo Farnese, venerdì sera, sono stati raccolti 10mila euro interamente devoluti all’Airc, fondazione che finanzia la ricerca contro il cancro in tutta Italia e da 40 anni in Emilia-Romagna.

L’iniziativa è stata resa possibile dalle aziende piacentine che hanno sostenuto le spese consentendo così di devolvere l’intera cifra raccolta nella serata, come ricordato dall’organizzatrice Marilena Rustioni di Airc Piacenza, che ha ringraziato anche il Comune per aver concesso i locali gratuitamente.

“Senza i contributi di iniziative come quella dell’Airc non ci potrebbe oggi in Italia essere ricerca di qualità”, ha detto Luca Malcovati, ematologo del San Matteo di Pavia. “Prima “cancro” era una parola quasi impronunciabile tanto faceva paura”, sottolinea il presidente regionale dell’Airc Giorgio Bonaga.

Sponsor: Italther, Pancotti, Paver, Apl, Ais Piacenza, Banca di Piacenza, Cantina Valtidone, Confapi Industria, Consorzio di tutela salumi Dop piacentini, Delta Rem, Elettron, Fabbri, Farmacia dell’Ospedale, Il mulino relais, Jm Consulting, Cantina Mossi, Molino Dalla Giovanna, Perini e Perini, Treehouse, Troni Eventi, Musetti.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’