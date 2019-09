Giretto d’Italia, Piacenza conquista il triplete. E’ la città con più bici

Piacenza si aggiudica, per la terza volta consecutiva, la maglia rosa del Giretto d’Italia, il campionato nazionale della ciclabilità urbana organizzato da Legambiente. Seguono in classifica Padova al secondo posto e Bolzano al terzo. Le rilevazioni a Piacenza sono avvenute lo scorso 19 settembre in una mattinata fredda in cui i passaggi furono 4.703, il 26% in meno rispetto all’anno precedente, un calo che comunque non ha impedito alla città di conquistare il triplete nella gara.

Nel rapporto fra le bici circolanti e il numero degli abitanti, Piacenza resta sempre salda al primo posto (4,5 bici conteggiate ogni abitante).

“Promuovere una modalità di spostamento più sana e più sostenibile e ripensare le città e le strade vuol dire non solo ridurre traffico e smog sicurezza – sottolinea Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente -, ma anche creare le premesse per un concreto miglioramento della qualità della vita urbana. Rendere sostenibile l’intero settore trasporti e la vera sfida della lotta ai cambiamenti climatici, visto anche l’impatto sempre più drammatico che questo settore ha in Italia”.