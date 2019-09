Spaccio di droga, un altro arresto in via Calciati. In manette 31enne nigeriano

Un altro arresto per spaccio di droga, il settimo in poche settimane, è stato messo a segno dai carabinieri della stazione Levante di Piacenza nei giardini tra via Calciati e largo Erfurt. A finire in manette un 31enne nigeriano residente a San Rocco al Porto. Un suo connazionale è stato denunciato per concorso in spaccio di sostanze stupefacenti. I militari lo hanno arrestato dopo che aveva ceduto tre grammi di marijuana a un piacentino 54enne che è stato segnalato come assuntore.

