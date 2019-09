Ancora un arresto per droga in via Calciati: in manette tunisino di 18 anni

Spaccio di droga, sesto arresto dei carabinieri della Stazione Levante in poche settimane ai giardini tra via Calciati e largo Erfurt, a Piacenza. A finire in manette, ieri pomeriggio, un 18enne nato in Tunisia, in Italia senza fissa dimora.

I militari da diverso tempo controllano la zona anche con personale in abiti civili e durante un servizio finalizzato alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti hanno visto il giovane pusher mentre cedeva della marijuana ad un noto tossicodipendente piacentino con una modalità diventata consueta: il giovane consumatore si è seduto su una panchina dei giardini e dopo pochissimo tempo gli si è avvicinato il pusher, il quale dopo poche battute gli ha consegnato un piccolo involucro in cambio di una banconota da 20 euro.

I carabinieri notato lo scambio sono entrati in azione e hanno fermato i due giovani. Li hanno perquisiti ed hanno rinvenuto denaro e marijuana. Il 18enne pusher è stato arrestato e portato presso la camera di sicurezza di via Beverora.

Il giovane acquirente è stato segnalato quale assuntore.

In poche settimane è il sesto arresto per spaccio di droga che i Carabinieri della Levante eseguono nella zona.

