“Che classe!” Oggi con Libertà il primo tagliando per votare

La giornata di oggi, lunedì 7 ottobre, inaugura ufficialmente la terza edizione del gioco “Che Classe!”: sul quotidiano Libertà trovate infatti il primo inserto dedicato all’iniziativa ed il primo tagliando per votare la vostra classe preferita. Sul tagliando viene indicato anche il primo tema sul quale gli studenti potranno sbizzarrirsi per comporre gli elaborati che sono oggetto di bonus: vogliamo sapere quali aggettivi volete dedicare alla vostra classe, raccontandoci perché è bella e perché i lettori dovrebbero votarla. Per ogni elaborato dovrete indicare a quale classe appartiene l’autore, per assegnare correttamente i punti. Attenzione: avete tempo fino al 21 ottobre per consegnare i primi tagliandi e le vostre prime opere d’arte!

Potete trovare il regolamento completo, ed il catalogo premi all’indirizzo www.liberta.it/checlasse, dove potrete trovare anche le classifiche aggiornate.